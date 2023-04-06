Бодренков Илья Вавилов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти24.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
25.07.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.11.1849
Дочь: Стефанида Ильина
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
30.03.1852
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
21.02.1854
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
01.06.1856
Дочь: Малашенкова Акилина Ильина
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Устинья Ильина
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
07.04.1861
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
25.11.1862
Дочь: Варвара Ильина
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
07.11.1864
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
06.07.1873
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
19.10.1874
Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова
Смерть
24.04.1896
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище