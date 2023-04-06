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Бодренков Илья Вавилов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

24.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Бодренков Вавила Семёнов

Мать: Бодренкова Агрипина Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.07.1848

Жена: Бодренкова Пелагия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.11.1849

Дочь: Стефанида Ильина

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1852

Сын: Бодренков Георгий Ильин

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1854

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1856

Дочь: Малашенкова Акилина Ильина

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1858

Дочь: Устинья Ильина

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1861

Сын: Бодренков Семён Ильин

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1862

Дочь: Варвара Ильина

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1864

Сын: Бодренков Михаил Ильин

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бодренков Роман Ильин

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бодренков Демид Ильин

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1873

Сын: Бодренков Прокопий Ильин

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1874

Сын: Бодренков Илларион Ильин

Мать ребёнка: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.04.1896
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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