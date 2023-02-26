Бодренкова Пелагия Емельянова
Место рожденияд.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.05.1830
Дата смерти24.01.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1830
Отец: Емельян Никифоров
Мать: Евдокия Михайлова
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.11.1849
Дочь: Стефанида Ильина
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
30.03.1852
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
21.02.1854
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
01.06.1856
Дочь: Малашенкова Акилина Ильина
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Устинья Ильина
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
07.04.1861
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
25.11.1862
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
07.11.1864
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
06.07.1873
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Рождение ребёнка
19.10.1874
Отец ребёнка: Бодренков Илья Вавилов
Смерть
24.01.1895
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище