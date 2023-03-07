(Бодренкова) Стефанида Ильина
Место рождения
Дата рождения02.11.1849
Дата смерти27.11.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1849
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
23.11.1872
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
24.08.1875
Сын: Адриан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
05.07.1877
Сын: Прокопий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
10.04.1879
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
25.10.1882
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
02.04.1885
Дочь: Хиония Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
24.03.1887
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1887
Сын: Евдоким Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Григорьев
Смерть
27.11.1896
Причина смерти: от натуральной