(Бодренкова) Стефанида Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бодренкова) Стефанида Ильина

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.11.1849

Дата смерти

27.11.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1849

Отец: Бодренков Илья Вавилов

Мать: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
23.11.1872

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1875

Сын: Адриан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1877

Сын: Прокопий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1879

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1885

Дочь: Хиония Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1887

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Евдоким Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Григорьев

Смерть
27.11.1896
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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