(Бодренкова) Варвара Ильина
Место рождения
Дата рождения25.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1862
Бракосочетание
09.05.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1884
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Рождение ребёнка
30.09.1886
Дочь: Устиния Григорьева
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Рождение ребёнка
02.10.1891
Дочь: Бурова Пелагея (Иванова)
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Смерть
Неизвестно