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(Бодренкова) Варвара Ильина

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1862

Отец: Бодренков Илья Вавилов

Мать: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.05.1882

Муж: Елданов Григорий (Сидоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1884

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1886

Дочь: Устиния Григорьева

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1891

Дочь: Бурова Пелагея (Иванова)

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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