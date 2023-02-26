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Бурова Пелагея (Иванова)

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1891

Отец: Елданов Григорий (Сидоров)

Мать: (Бодренкова) Варвара Ильина

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.05.1910

Муж: Буров Яков Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1911

Сын: Никита Яковлев

Отец ребёнка: Буров Яков Петров

Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: (Бурова) Мария Яковлева

Отец ребёнка: Буров Яков Петров

Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Буров Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Буров Яков Петров

Смерть
Неизвестно

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