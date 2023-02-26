Бурова Пелагея (Иванова)
Место рождения
Дата рождения02.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1891
Бракосочетание
30.05.1910
Муж: Буров Яков Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1911
Сын: Никита Яковлев
Отец ребёнка: Буров Яков Петров
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: (Бурова) Мария Яковлева
Отец ребёнка: Буров Яков Петров
Рождение ребёнка
13.10.1914
Сын: Буров Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Буров Яков Петров
Смерть
Неизвестно