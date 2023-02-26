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Никита Яковлев

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.04.1911

Дата смерти

24.06.1911

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1911

Отец: Буров Яков Петров

Мать: Бурова Пелагея (Иванова)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.06.1911
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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