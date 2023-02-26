Никита Яковлев
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.04.1911
Дата смерти24.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1911
Отец: Буров Яков Петров
Мать: Бурова Пелагея (Иванова)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.06.1911
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.