Пётр Григорьев
Место рождения
Дата рождения08.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1884
Бракосочетание
04.06.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1911
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: (Минаева) Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: (Минаева) Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1913
Сын: Прокопий Петров
Мать ребёнка: (Минаева) Параскева Григорьева
Смерть
Неизвестно