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Пётр Григорьев

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1884

Отец: Елданов Григорий (Сидоров)

Мать: (Бодренкова) Варвара Ильина

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.06.1908

Жена: (Минаева) Параскева Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1911

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: (Минаева) Параскева Григорьева

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: (Минаева) Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
1913

Сын: Прокопий Петров

Мать ребёнка: (Минаева) Параскева Григорьева

Смерть
Неизвестно

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