(Минаева) Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минаева) Параскева Григорьева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1887

Отец: Минаев Григорий Минин

Мать: Минаева Ксения Георгиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.06.1908

Муж: Пётр Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1911

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Рождение ребёнка
1913

Сын: Прокопий Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Смерть
Неизвестно
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