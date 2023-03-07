(Минаева) Параскева Григорьева
Место рождения
Дата рождения25.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1887
Отец: Минаев Григорий Минин
Мать: Минаева Ксения Георгиева
Бракосочетание
04.06.1908
Муж: Пётр Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1911
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
1913
Сын: Прокопий Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Смерть
Неизвестно