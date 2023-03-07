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Минаева Ксения Георгиева

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Егор (Георгий) Евдокимов

Мать: Анна Ульянова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1880

Сын: Минаев Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.04.1882

Муж: Минаев Григорий Минин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1883

Сын: Минаев Яков Григорьев

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1884

Сын: Минаев Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Минаев Василий Григорьев

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1887

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1890

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Минаев Леонтий Григорьев

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1893

Дочь: Марфа Григориева

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Минаев Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1897

Сын: Минаев Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1898

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Минаев Ефимий Григорьев

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1902

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1904

Сын: Минаев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин

д.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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