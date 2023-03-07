Минаева Ксения Георгиева
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Егор (Георгий) Евдокимов
Мать: Анна Ульянова
Рождение ребёнка
18.11.1880
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Бракосочетание
25.04.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1883
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
06.11.1884
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
01.03.1886
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
25.07.1887
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
08.03.1890
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
16.06.1891
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
01.07.1893
Дочь: Марфа Григориева
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
29.08.1894
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
27.01.1897
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
03.04.1898
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
01.04.1901
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
17.07.1902
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
Рождение ребёнка
10.03.1904
Сын: Минаев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Минаев Григорий Минин
д.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно