Минаев Леонтий Григорьев
Место рождения
Дата рождения16.06.1891
Дата смерти05.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1891
Отец: Минаев Григорий Минин
Мать: Минаева Ксения Георгиева
Бракосочетание
25.04.1911
Жена: Минаева Мария Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.04.1912
Дочь: Александра Леонтиева
Мать ребёнка: Минаева Мария Филиппова
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Пелагея Леонтиева
Мать ребёнка: Минаева Мария Филиппова
Смерть
05.07.1915
Причина смерти: от чахотки