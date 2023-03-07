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Минаев Леонтий Григорьев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.06.1891

Дата смерти

05.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1891

Отец: Минаев Григорий Минин

Мать: Минаева Ксения Георгиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.04.1911

Жена: Минаева Мария Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.04.1912

Дочь: Александра Леонтиева

Мать ребёнка: Минаева Мария Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Пелагея Леонтиева

Мать ребёнка: Минаева Мария Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.07.1915
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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