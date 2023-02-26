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Минаева Мария Филиппова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

10.01.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: ?

Мать: ?

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.04.1911

Муж: Минаев Леонтий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.04.1912

Дочь: Александра Леонтиева

Отец ребёнка: Минаев Леонтий Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Пелагея Леонтиева

Отец ребёнка: Минаев Леонтий Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.01.1915
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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