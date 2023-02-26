Минаева Мария Филиппова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1892
Дата смерти10.01.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.04.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.04.1912
Дочь: Александра Леонтиева
Отец ребёнка: Минаев Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Пелагея Леонтиева
Отец ребёнка: Минаев Леонтий Григорьев
Смерть
10.01.1915
Причина смерти: от чахотки