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Анна Ульянова

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.01.1836

Дата смерти

03.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1836

Отец: Ульян Стефанов

Мать: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1857

Муж: Егор (Георгий) Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1858

Сын: Мирон Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1859

Сын: Стефан ст

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Минаева Ксения Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1871

Сын: Стефан Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1874

Сын: Фёдор Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
03.11.1891
д.Титы
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