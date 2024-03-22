Анна Ульянова
Место рождения
Дата рождения25.01.1836
Дата смерти03.11.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1836
Отец: Ульян Стефанов
Мать: Татьяна (Иванова)
Бракосочетание
03.11.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1858
Сын: Мирон Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1859
Сын: Стефан ст
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Минаева Ксения Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов
Рождение ребёнка
24.11.1871
Сын: Стефан Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов
Рождение ребёнка
15.02.1874
Сын: Фёдор Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Евдокимов
Смерть
03.11.1891
д.Титы