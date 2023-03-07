Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Егор (Георгий) Евдокимов
Мать: Анна Ульянова
Бракосочетание
22.01.1895
Жена: Анисия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1895
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1898
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1900
Сын: Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1901
Сын: Аристарх Иоаннов
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Смерть
Неизвестно