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Иван Георгиевич

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Егор (Георгий) Евдокимов

Мать: Анна Ульянова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Анисия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1895

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1898

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1900

Сын: Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1901

Сын: Аристарх Иоаннов

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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