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Стефан Егоров

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1871

Отец: Егор (Георгий) Евдокимов

Мать: Анна Ульянова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Марфа Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1892

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Марфа Лукина

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1896

Сын: Фёдор Стефанов

Мать ребёнка: Марфа Лукина

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1897

Дочь: Наталия Стефанова

Мать ребёнка: Марфа Лукина

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Марфа Лукина

Смерть
Неизвестно
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