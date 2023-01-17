Стефан Егоров
Место рождения
Дата рождения24.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1871
Отец: Егор (Георгий) Евдокимов
Мать: Анна Ульянова
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Марфа Лукина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1892
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Марфа Лукина
Рождение ребёнка
26.01.1896
Сын: Фёдор Стефанов
Мать ребёнка: Марфа Лукина
Рождение ребёнка
07.08.1897
Дочь: Наталия Стефанова
Мать ребёнка: Марфа Лукина
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Марфа Лукина
Смерть
Неизвестно