Малашенкова (Бодренкова) Акилина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова (Бодренкова) Акилина Ильина

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.06.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1856

Отец: Бодренков Илья Вавилов

Мать: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1874

Дочь: Мелания Фёдорова

Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1876

Сын: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1878

Сын: Малашенков Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1883

Сын: Малашенков Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1886

Сын: Малашенков Давид Фёдоров

Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашенков Фёдор Емельянов

Смерть
Неизвестно
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