Малашенкова (Бодренкова) Акилина Ильина
Место рождения
Дата рождения01.06.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1856
Рождение ребёнка
24.12.1874
Дочь: Мелания Фёдорова
Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
30.01.1876
Сын: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
20.12.1878
Сын: Малашенков Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
02.07.1883
Сын: Малашенков Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
04.09.1886
Отец ребёнка: Малашенков Фёдор Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно