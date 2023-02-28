Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Место рождения
Дата рождения30.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1876
Бракосочетание
27.01.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1899
Сын: Малашенков Тарасий Трифонов
Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
06.10.1902
Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
03.10.1903
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Трифонова
Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
До 1906
Рождение ребёнка
06.10.1909
Сын: Малашенков Филипп Трифонов
Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Антонина Трифонова
Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Смерть
Неизвестно