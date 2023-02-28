Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1876

Отец: Малашенков Фёдор Емельянов

Мать: Малашенкова Акилина Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1897

Жена: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Малашенков Тарасий Трифонов

Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1902

Сын: Малашенков Яков Трифонов

Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Малашенков-Баранов Пётр Трифонов

Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Трифонова

Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Малашенков-Баранов Никифор Трифонов

Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Рождение ребёнка
06.10.1909

Сын: Малашенков Филипп Трифонов

Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Антонина Трифонова

Мать ребёнка: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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