Малашенков Фёдор Емельянов
Место рождения
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1874
Дочь: Мелания Фёдорова
Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина
Рождение ребёнка
30.01.1876
Сын: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина
Рождение ребёнка
20.12.1878
Сын: Малашенков Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина
Рождение ребёнка
02.07.1883
Сын: Малашенков Александр Фёдоров
Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина
Рождение ребёнка
04.09.1886
Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно