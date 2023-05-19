Малашенков Фёдор Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенков Фёдор Емельянов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1874

Дочь: Мелания Фёдорова

Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1876

Сын: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1878

Сын: Малашенков Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1883

Сын: Малашенков Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1886

Сын: Малашенков Давид Фёдоров

Мать ребёнка: Малашенкова Акилина Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малашенкова Акилина Ильина

Смерть
Неизвестно