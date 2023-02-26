Малашенкова-Баранова (Ольховикова) Ефимия (Ефросинья) Петрова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1876
Отец: Ольховиков Пётр Иванов
Мать: Матрёна Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1899
Сын: Малашенков Тарасий Трифонов
Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Рождение ребёнка
06.10.1902
Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Рождение ребёнка
03.10.1903
Сын: Малашенков-Баранов Пётр Трифонов
Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Трифонова
Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Малашенков-Баранов Никифор Трифонов
Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Рождение ребёнка
06.10.1909
Сын: Малашенков Филипп Трифонов
Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Антонина Трифонова
Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров
Смерть
Неизвестно