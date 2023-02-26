Малашенкова-Баранова (Ольховикова) Ефимия (Ефросинья) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова-Баранова (Ольховикова) Ефимия (Ефросинья) Петрова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1876

Отец: Ольховиков Пётр Иванов

Мать: Матрёна Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1897

Муж: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Малашенков Тарасий Трифонов

Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1902

Сын: Малашенков Яков Трифонов

Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Малашенков-Баранов Пётр Трифонов

Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Трифонова

Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Малашенков-Баранов Никифор Трифонов

Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Рождение ребёнка
06.10.1909

Сын: Малашенков Филипп Трифонов

Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Антонина Трифонова

Отец ребёнка: Малашенков-Баранов Трифон Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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