Матрёна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Адриан Петров

Отец ребёнка: Ольховиков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Росейцева Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Ольховиков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1876

Дочь: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Отец ребёнка: Ольховиков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Ольховиков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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