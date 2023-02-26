Матрёна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Адриан Петров
Отец ребёнка: Ольховиков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Росейцева Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Ольховиков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1876
Дочь: Малашенкова-Баранова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Отец ребёнка: Ольховиков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Ольховиков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно