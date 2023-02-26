Росейцева Евдокия Петрова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Ольховиков Пётр Иванов
Мать: Матрёна Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.08.1881
Сын: Росейцев Лаврентий Косьмин
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Рождение ребёнка
02.09.1882
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Рождение ребёнка
05.11.1883
Дочь: Зубкова Матрона Косьмина
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Рождение ребёнка
07.03.1886
Дочь: Петрова Дария Косьмина
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Рождение ребёнка
10.10.1887
Дочь: Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Рождение ребёнка
13.03.1891
Сын: Росейцев Александр Косьмин
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Рождение ребёнка
19.04.1894
Дочь: Александра Космина
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Рождение ребёнка
15.07.1897
Сын: Росейцев Илья Космин
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: Ольга Косьмина
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Рождение ребёнка
08.11.1902
Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров
Смерть
Неизвестно