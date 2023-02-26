Росейцева Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРосейцева Евдокия Петрова

Росейцева Евдокия Петрова

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ольховиков Пётр Иванов

Мать: Матрёна Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1881

Муж: Росейцев Косьма Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.08.1881

Сын: Росейцев Лаврентий Косьмин

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1882

Сын: Росейцев Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1883

Дочь: Зубкова Матрона Косьмина

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1886

Дочь: Петрова Дария Косьмина

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1887

Дочь: Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1891

Сын: Росейцев Александр Косьмин

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1894

Дочь: Александра Космина

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1897

Сын: Росейцев Илья Космин

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: Ольга Косьмина

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1902

Сын: Росейцев Иродион Косьмин

Отец ребёнка: Росейцев Косьма Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close