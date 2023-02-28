Петрова (Росейцева) Дария Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Росейцева) Дария Косьмина

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1886

Отец: Росейцев Косьма Фёдоров

Мать: Росейцева Евдокия Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1912

Муж: Петров Михаил Петрович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1913

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1916

Сын: Петров Александр Михайлов

Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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