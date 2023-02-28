Петрова (Росейцева) Дария Косьмина
Место рождения
Дата рождения07.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1886
Отец: Росейцев Косьма Фёдоров
Бракосочетание
11.11.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1913
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1916
Сын: Петров Александр Михайлов
Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно