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Петров Михаил Петрович

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Петров Пётр ?

Мать: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1912

Жена: Петрова Дария Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1913

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Петрова Дария Косьмина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1916

Сын: Петров Александр Михайлов

Мать ребёнка: Петрова Дария Косьмина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1916
рядовой 39-й пехотный Томский полк
Смерть
Неизвестно
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