Петров Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Петров Пётр ?
Мать: ?
Бракосочетание
11.11.1912
Жена: Петрова Дария Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1913
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Петрова Дария Косьмина
Рождение ребёнка
09.05.1916
Сын: Петров Александр Михайлов
Мать ребёнка: Петрова Дария Косьмина
Военная служба
1916
рядовой 39-й пехотный Томский полк
Смерть
Неизвестно