Бодренков Демид Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодренков Демид Ильин

Бодренков Демид Ильин

avatar

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

29.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Бодренков Илья Вавилов

Мать: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1895

Жена: Бодренкова Дария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Бодренков Иоанн Демидов

Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1897

Сын: Бодренков Николай Демидов

Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1897
солдат
Рождение ребёнка
20.03.1900

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1902

Сын: Бодренков Александр Демидов

Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Бодренков Григорий Демидов

Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бодренков Георгий Демидов

Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова

Рождение ребёнка
26.11.1911

Дочь: Екатерина Демидова

Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.01.1912
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close