Бодренков Демид Ильин
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти29.01.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
03.11.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1896
Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова
Рождение ребёнка
23.12.1897
Сын: Бодренков Николай Демидов
Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова
Военная служба
1897
солдат
Рождение ребёнка
20.03.1900
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова
Рождение ребёнка
10.12.1902
Сын: Бодренков Александр Демидов
Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Бодренков Григорий Демидов
Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бодренков Георгий Демидов
Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова
Рождение ребёнка
26.11.1911
Дочь: Екатерина Демидова
Мать ребёнка: Бодренкова Дария Стефанова
Смерть
29.01.1912
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище