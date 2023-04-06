Бодренкова Дария Стефанова
Место рождения
Дата рождения16.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1878
Бракосочетание
03.11.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1896
Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин
Рождение ребёнка
23.12.1897
Сын: Бодренков Николай Демидов
Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин
Рождение ребёнка
20.03.1900
Дочь: Анна Демидова
Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин
Рождение ребёнка
10.12.1902
Сын: Бодренков Александр Демидов
Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Бодренков Григорий Демидов
Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бодренков Георгий Демидов
Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин
Рождение ребёнка
26.11.1911
Дочь: Екатерина Демидова
Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин
Смерть
Неизвестно