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Бодренкова Дария Стефанова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1878

Отец: Колбатов Стефан Васильев

Мать: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1895

Муж: Бодренков Демид Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Бодренков Иоанн Демидов

Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1897

Сын: Бодренков Николай Демидов

Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1900

Дочь: Анна Демидова

Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1902

Сын: Бодренков Александр Демидов

Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Бодренков Григорий Демидов

Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бодренков Георгий Демидов

Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин

Рождение ребёнка
26.11.1911

Дочь: Екатерина Демидова

Отец ребёнка: Бодренков Демид Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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