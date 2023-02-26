Колбатова Дария Терентиева
Место рожденияд.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.03.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1836
Отец: Терентий Павлов
Мать: Агафия (София) Потапова
д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
24.05.1858
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
27.12.1859
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
21.09.1863
Сын: Колбатов Харитон Стефанов
Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Терехович Ефросинья Стефанова
Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
18.07.1872
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
16.03.1878
Дочь: Бодренкова Дария Стефанова
Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1882
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев
Смерть
Неизвестно