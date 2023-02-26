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Колбатова Дария Терентиева

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Место рождения

д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1836

Отец: Терентий Павлов

Мать: Агафия (София) Потапова

д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1857

Муж: Колбатов Стефан Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
24.05.1858

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1859

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1863

Сын: Колбатов Харитон Стефанов

Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Терехович Ефросинья Стефанова

Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1872

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1878

Дочь: Бодренкова Дария Стефанова

Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1882

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Колбатов Стефан Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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