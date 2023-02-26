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Терентий Павлов

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

20.03.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: ?

Мать: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1820

Сын: Захарий Терентиев

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1823

Сын: Аким Терентьев

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ефрем Терентиев

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

Рождение ребёнка
23.09.1830

Дочь: Анна Терентиева

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1831

Сын: Никита Терентиев

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тихон Терентиев

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

Рождение ребёнка
12.07.1833

Дочь: Мария Терентьева

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1836

Дочь: Колбатова Дария Терентиева

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1837

Сын: Емельян Терентиев

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1839

Дочь: Хилютина Варвара Терентиева

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Ефим (Евфимий) Терентиев

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1842

Дочь: Ульяния Терентиева

Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.03.1875
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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