Терентий Павлов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смерти20.03.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1820
Сын: Захарий Терентиев
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1823
Сын: Аким Терентьев
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ефрем Терентиев
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
Рождение ребёнка
23.09.1830
Дочь: Анна Терентиева
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1831
Сын: Никита Терентиев
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тихон Терентиев
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
Рождение ребёнка
12.07.1833
Дочь: Мария Терентьева
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1836
Дочь: Колбатова Дария Терентиева
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1837
Сын: Емельян Терентиев
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1839
Дочь: Хилютина Варвара Терентиева
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1842
Дочь: Ульяния Терентиева
Мать ребёнка: Агафия (София) Потапова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.03.1875
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.