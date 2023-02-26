Аким Терентьев
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.09.1823
Дата смерти19.05.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1823
Отец: Терентий Павлов
Мать: Агафия (София) Потапова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1843
Жена: Ефимия Феоктистова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1845
Дочь: Анна Акимова
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
д.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1847
Дочь: Мария Акимова
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
д.Козлы вотчины помещиков Нелидовых Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1849
Сын: Прокопий Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1854
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1856
Сын: Матвей Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1859
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
Рождение ребёнка
25.06.1860
Дочь: Марфа Акимова
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1861
Сын: Даниил Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1864
Сын: Артемий Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1864
Сын: Захарий Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иван мл
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Феодосия Акимова
Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.05.1881
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище