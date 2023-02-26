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Аким Терентьев

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.09.1823

Дата смерти

19.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1823

Отец: Терентий Павлов

Мать: Агафия (София) Потапова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1843

Жена: Ефимия Феоктистова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1845

Дочь: Анна Акимова

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

д.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1847

Дочь: Мария Акимова

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

д.Козлы вотчины помещиков Нелидовых Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1849

Сын: Прокопий Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1854

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1856

Сын: Матвей Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1859

Сын: Трифон (Трофим) Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1860

Дочь: Марфа Акимова

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1861

Сын: Даниил Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1864

Сын: Артемий Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1864

Сын: Захарий Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Иван мл

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Феодосия Акимова

Мать ребёнка: Ефимия Феоктистова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.05.1881
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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