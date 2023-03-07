Трифон (Трофим) Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифон (Трофим) Акимов

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: Аким Терентьев

Мать: Ефимия Феоктистова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1879

Сын: Борис Трифонов

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1882

Дочь: Дария Трофимова

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1884

Сын: Роман Трифонов

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1885

Сын: Даниил Трифонов

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1888

Сын: Долотов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Тимофей Трифонов

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1893

Сын: Василий Трифонов

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1894

Дочь: Марфа Трифонова

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Яковлева

Смерть
Неизвестно
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