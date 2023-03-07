Трифон (Трофим) Акимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: Аким Терентьев
Мать: Ефимия Феоктистова
Рождение ребёнка
20.07.1879
Сын: Борис Трифонов
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
08.03.1882
Дочь: Дария Трофимова
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
29.09.1884
Сын: Роман Трифонов
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
07.12.1885
Сын: Даниил Трифонов
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
20.08.1888
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Тимофей Трифонов
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
02.01.1893
Сын: Василий Трифонов
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
30.06.1894
Дочь: Марфа Трифонова
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Яковлева
Смерть
Неизвестно