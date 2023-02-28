Ефимия Феоктистова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти26.12.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кулевич Феоктист Ермолаев
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
24.10.1843
Муж: Аким Терентьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1845
Дочь: Анна Акимова
Отец ребёнка: Аким Терентьев
д.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1847
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Аким Терентьев
д.Козлы вотчины помещиков Нелидовых Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1849
Сын: Прокопий Акимов
Отец ребёнка: Аким Терентьев
д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1854
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Аким Терентьев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1856
Сын: Матвей Акимов
Отец ребёнка: Аким Терентьев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1859
Отец ребёнка: Аким Терентьев
Рождение ребёнка
25.06.1860
Дочь: Марфа Акимова
Отец ребёнка: Аким Терентьев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1861
Сын: Даниил Акимов
Отец ребёнка: Аким Терентьев
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1864
Сын: Артемий Акимов
Отец ребёнка: Аким Терентьев
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1864
Сын: Захарий Акимов
Отец ребёнка: Аким Терентьев
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Аким Терентьев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Феодосия Акимова
Отец ребёнка: Аким Терентьев
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.12.1884
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище