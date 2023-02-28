Кулевич Феоктист Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Кулевич Ермолай Никитин
Мать: Пелагия Георгиева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ефимия Феоктистова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кулевич Михаил Феоктистов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Феодосия Феоктистова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно