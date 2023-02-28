Кулевич Феоктист Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулевич Феоктист Ермолаев

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кулевич Ермолай Никитин

Мать: Пелагия Георгиева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ефимия Феоктистова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кулевич Михаил Феоктистов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Феодосия Феоктистова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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