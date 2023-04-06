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Кулевич Ермолай Никитин

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кулевич Никита Никитин

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кулевич Филипп Ермолаев

Мать ребёнка: Кулевич Анна

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кулевич Феоктист Ермолаев

Мать ребёнка: Пелагия Георгиева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1808

Дочь: Евдокия Ермолаева

Мать ребёнка: Пелагия Георгиева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Феврония Ермолаева

Мать ребёнка: Кулевич Анна

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Ермолаева

Мать ребёнка: Кулевич Анна

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулевич Анна

Смерть
1835
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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