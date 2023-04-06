Кулевич Ермолай Никитин
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Кулевич Никита Никитин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Кулевич Анна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кулевич Феоктист Ермолаев
Мать ребёнка: Пелагия Георгиева
Рождение ребёнка
14.08.1808
Дочь: Евдокия Ермолаева
Мать ребёнка: Пелагия Георгиева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Феврония Ермолаева
Мать ребёнка: Кулевич Анна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Ермолаева
Мать ребёнка: Кулевич Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулевич Анна
Смерть
1835