Фёкла Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Яковлева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1861

Отец: Яков Ефимов

Мать: Елена (Елисеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1879

Сын: Борис Трифонов

Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1882

Дочь: Дария Трофимова

Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1884

Сын: Роман Трифонов

Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1885

Сын: Даниил Трифонов

Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1888

Сын: Долотов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Тимофей Трифонов

Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1893

Сын: Василий Трифонов

Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1894

Дочь: Марфа Трифонова

Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон (Трофим) Акимов

Смерть
Неизвестно
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