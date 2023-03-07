Фёкла Яковлева
Место рождения
Дата рождения11.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1861
Отец: Яков Ефимов
Мать: Елена (Елисеева)
Рождение ребёнка
20.07.1879
Сын: Борис Трифонов
Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов
Рождение ребёнка
08.03.1882
Дочь: Дария Трофимова
Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов
Рождение ребёнка
29.09.1884
Сын: Роман Трифонов
Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов
Рождение ребёнка
07.12.1885
Сын: Даниил Трифонов
Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов
Рождение ребёнка
20.08.1888
Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Тимофей Трифонов
Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов
Рождение ребёнка
02.01.1893
Сын: Василий Трифонов
Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов
Рождение ребёнка
30.06.1894
Дочь: Марфа Трифонова
Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно