Елена (Елисеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти02.09.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1847
Сын: Яковлев Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Рождение ребёнка
18.11.1850
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Яковлев Илья Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Рождение ребёнка
03.03.1856
Сын: Евфимий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Рождение ребёнка
24.01.1858
Сын: Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Рождение ребёнка
10.01.1859
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Рождение ребёнка
11.08.1861
Дочь: Фёкла Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Рождение ребёнка
25.01.1864
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ефимов
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Ефимов
Смерть
02.09.1890