Елена (Елисеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Елисеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

02.09.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1847

Сын: Яковлев Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1850

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Яковлев Илья Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1856

Сын: Евфимий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1858

Сын: Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1859

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1861

Дочь: Фёкла Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1864

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ефимов

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Ефимов

Смерть
02.09.1890
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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