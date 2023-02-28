Яковлев Пётр Яковлев
Место рождения
Дата рождения14.12.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1847
Отец: Яков Ефимов
Мать: Елена (Елисеева)
Бракосочетание
11.11.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1874
старший унтер-офицер 55-го пехотного Подольского полка
Рождение ребёнка
13.10.1875
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
15.01.1877
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Яковлев - Бурышкин Сергей Петров
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
28.06.1882
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Сергей Петров
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Матвей Петров
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
07.01.1885
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
12.07.1887
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
12.08.1892
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно