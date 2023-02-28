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Яковлев Пётр Яковлев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.12.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1847

Отец: Яков Ефимов

Мать: Елена (Елисеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1874

Жена: Яковлева Агрипина Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1874
старший унтер-офицер 55-го пехотного Подольского полка
Рождение ребёнка
13.10.1875

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1877

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Яковлев - Бурышкин Сергей Петров

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Анисенков Павел Петров

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Сергей Петров

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Матвей Петров

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1887

Сын: Анисенков Илья Петров

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Яковлев Александр Петров

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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