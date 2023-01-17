Анисенков Илья Петров
Место рождения
Дата рождения12.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1887
Отец: Яковлев Пётр Яковлев
Бракосочетание
28.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1909
Сын: Анисенков Иван Ильин
Мать ребёнка: Анисенкова Марфа Кодратова
Рождение ребёнка
28.01.1912
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Анисенкова Марфа Кодратова
Рождение ребёнка
27.06.1913
Сын: Анисенков Пётр Ильин
Мать ребёнка: Анисенкова Марфа Кодратова
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Анисенков Яков Ильин
Мать ребёнка: Анисенкова Марфа Кодратова
Смерть
Неизвестно