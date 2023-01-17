Анисенков Илья Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисенков Илья Петров

Анисенков Илья Петров

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1887

Отец: Яковлев Пётр Яковлев

Мать: Яковлева Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Анисенкова Марфа Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1909

Сын: Анисенков Иван Ильин

Мать ребёнка: Анисенкова Марфа Кодратова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1912

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Анисенкова Марфа Кодратова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Анисенков Пётр Ильин

Мать ребёнка: Анисенкова Марфа Кодратова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Анисенков Яков Ильин

Мать ребёнка: Анисенкова Марфа Кодратова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close