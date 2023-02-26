Яковлева (Чепелкина) Агрипина Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Чепелкина) Агрипина Евдокимова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.06.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1854

Отец: Чепелкин Евдоким Иванов

Мать: Чепелкина Параскева Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1874

Муж: Яковлев Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.10.1875

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1877

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Яковлев - Бурышкин Сергей Петров

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Анисенков Павел Петров

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Сергей Петров

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Матвей Петров

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1887

Сын: Анисенков Илья Петров

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Яковлев Александр Петров

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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