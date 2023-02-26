Яковлева (Чепелкина) Агрипина Евдокимова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.06.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1854
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1874
Муж: Яковлев Пётр Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.10.1875
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
15.01.1877
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Яковлев - Бурышкин Сергей Петров
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
28.06.1882
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Сергей Петров
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1884
Сын: Матвей Петров
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
07.01.1885
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
12.07.1887
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
12.08.1892
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Яковлев
Смерть
Неизвестно