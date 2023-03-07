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Анисенков Павел Петров

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Место рождения

Максимово

Дата рождения

28.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1882

Отец: Яковлев Пётр Яковлев

Мать: Яковлева Агрипина Евдокимова

Бракосочетание
29.10.1900

Жена: Соломония Илларионова

Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1901

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Булохова Василиса (Васса) Павловна

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
31.12.1903

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
22.03.1905

Дочь: Матрона Павлова

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
13.03.1908

Сын: Анисенков Алексей Павлов

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
02.06.1909

Дочь: Ульяния Павлова

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Анисенков Василий Павлов

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Анисенков Павел Павлов

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
1918

Сын: Анисенков Иван Павлович

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Рождение ребёнка
15.09.1923

Дочь: Бурилкина Мария Павловна

Мать ребёнка: Соломония Илларионова

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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