Анисенков Павел Петров
Место рождения
Дата рождения28.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1882
Отец: Яковлев Пётр Яковлев
Бракосочетание
29.10.1900
Жена: Соломония Илларионова
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1901
Дочь: Васса Павлова
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Булохова Василиса (Васса) Павловна
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
31.12.1903
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
22.03.1905
Дочь: Матрона Павлова
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
13.03.1908
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
02.06.1909
Дочь: Ульяния Павлова
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
01.08.1910
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
14.01.1913
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Рождение ребёнка
15.09.1923
Дочь: Бурилкина Мария Павловна
Мать ребёнка: Соломония Илларионова
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно