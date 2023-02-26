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Анисенков Иван Павлович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Анисенков Павел Петров

Мать: Соломония Илларионова

Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Прокофьевна

Смерть
?.12.1943
Причина смерти: На войне пропал без вести
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