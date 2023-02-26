Анисенков Иван Павлович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Дата рождения1918
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Анисенков Павел Петров
Мать: Соломония Илларионова
Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Прокофьевна
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: На войне пропал без вести