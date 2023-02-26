(Мишекина) Соломония Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мишекина) Соломония Илларионова

(Мишекина) Соломония Илларионова

avatar

Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1881

Отец: Мишекин Илларион (Антипов)

Мать: Мишекина Ирина Андреева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1900

Муж: Анисенков Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1901

Дочь: Васса Павлова

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Булохова Василиса (Васса) Павловна

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Рождение ребёнка
31.12.1903

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1905

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1908

Сын: Анисенков Алексей Павлов

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1909

Дочь: Ульяния Павлова

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Анисенков Василий Павлов

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Анисенков Павел Павлов

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Анисенков Иван Павлович

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Рождение ребёнка
15.09.1923

Дочь: Бурилкина Мария Павловна

Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close