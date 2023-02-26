(Мишекина) Соломония Илларионова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1881
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1901
Дочь: Васса Павлова
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Булохова Василиса (Васса) Павловна
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Рождение ребёнка
31.12.1903
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Рождение ребёнка
22.03.1905
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Рождение ребёнка
13.03.1908
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Рождение ребёнка
02.06.1909
Дочь: Ульяния Павлова
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Рождение ребёнка
01.08.1910
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Рождение ребёнка
14.01.1913
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Рождение ребёнка
15.09.1923
Дочь: Бурилкина Мария Павловна
Отец ребёнка: Анисенков Павел Петров
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно