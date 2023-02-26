Булохова Василиса (Васса) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулохова Василиса (Васса) Павловна

Булохова Василиса (Васса) Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1901

Дата смерти

27.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1901

Отец: Анисенков Павел Петров

Мать: Соломония Илларионова

Рождение ребёнка
1924

Сын: Быков Николай Абрамович

Отец ребёнка: Быков Абрам Тихонович

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
17.04.1927

Дочь: Быкова Нина Абрамовна

Отец ребёнка: Быков Абрам Тихонович

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
20.08.1930

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Булохов Семён (Симеон) Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Абрам Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булохов Семён (Симеон) Иванович

Смерть
27.02.1981
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close