Булохова Василиса (Васса) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1901
Дата смерти27.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1901
Отец: Анисенков Павел Петров
Мать: Соломония Илларионова
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Быков Абрам Тихонович
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
17.04.1927
Дочь: Быкова Нина Абрамовна
Отец ребёнка: Быков Абрам Тихонович
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
20.08.1930
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Булохов Семён (Симеон) Иванович
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1981
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на