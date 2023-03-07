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Булохов Семён (Симеон) Иванович

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.04.1899

Дата смерти

Около 1976

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1899

Отец: Булохов Иван Иванович

Мать: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1930

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Булохова Василиса (Васса) Павловна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная награда
09.06.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
08.02.1945
Медаль "За отвагу"
Военная награда
24.04.1945
Орден Красной Звезды
Развод
Неизвестно

Жена: Булохова(шумилина) Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булохова(шумилина) Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булохова Василиса (Васса) Павловна

Военная служба
Неизвестно
Участник гражданской войны с 1917 по 1922 г..
Смерть
Около 1976
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
д.Галиски Демидовского р-на Смоленской обл.
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