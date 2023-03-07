Булохов Семён (Симеон) Иванович
Место рождения
Дата рождения15.04.1899
Дата смертиОколо 1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1899
Отец: Булохов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1930
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Булохова Василиса (Васса) Павловна
Военная награда
09.06.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
08.02.1945
Медаль "За отвагу"
Военная награда
24.04.1945
Орден Красной Звезды
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник гражданской войны с 1917 по 1922 г..
Смерть
Около 1976
Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
д.Галиски Демидовского р-на Смоленской обл.