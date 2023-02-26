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(Яковлева) Татьяна Петрова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885

Отец: Яковлев Пётр Яковлев

Мать: Яковлева (Чепелкина) Агрипина Евдокимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1902

Муж: Фадей Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1903

Сын: Фадеев Роман Фадеевич

Отец ребёнка: Фадей Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
13 октября 1903 по новому стилю
Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Фёдор Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1908

Дочь: Ханова Мария Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1909

Сын: Михаил Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1912

Дочь: Евдокия Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1914

Дочь: Анна Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Каморщиков Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Фадей Антонов

Смерть
Неизвестно

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