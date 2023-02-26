(Яковлева) Татьяна Петрова
Место рождения
Дата рождения07.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885
Бракосочетание
06.11.1902
Муж: Фадей Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1903
Отец ребёнка: Фадей Антонов
13 октября 1903 по новому стилю
Рождение ребёнка
07.02.1906
Сын: Фёдор Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Антонов
Рождение ребёнка
04.06.1908
Дочь: Ханова Мария Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Антонов
Рождение ребёнка
04.09.1909
Сын: Михаил Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Антонов
Рождение ребёнка
24.02.1912
Дочь: Евдокия Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Антонов
Рождение ребёнка
10.10.1914
Дочь: Анна Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Антонов
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Фадей Антонов
Смерть
Неизвестно