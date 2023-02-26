Анисенкова (Прохоренкова) Марфа Кодратова
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1891
Отец: Кодратий Игнатов
Мать: Матрона Адрианова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1909
Сын: Анисенков Иван Ильин
Отец ребёнка: Анисенков Илья Петров
Рождение ребёнка
28.01.1912
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Анисенков Илья Петров
Рождение ребёнка
27.06.1913
Сын: Анисенков Пётр Ильин
Отец ребёнка: Анисенков Илья Петров
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Анисенков Яков Ильин
Отец ребёнка: Анисенков Илья Петров
Смерть
Неизвестно