Анисенкова (Прохоренкова) Марфа Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисенкова (Прохоренкова) Марфа Кодратова

Анисенкова (Прохоренкова) Марфа Кодратова

avatar

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1891

Отец: Кодратий Игнатов

Мать: Матрона Адрианова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Анисенков Илья Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1909

Сын: Анисенков Иван Ильин

Отец ребёнка: Анисенков Илья Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1912

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Анисенков Илья Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Анисенков Пётр Ильин

Отец ребёнка: Анисенков Илья Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Анисенков Яков Ильин

Отец ребёнка: Анисенков Илья Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close