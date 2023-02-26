Матрона Адрианова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смерти23.11.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1887
Муж: Кодратий Игнатов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1888
Дочь: Екатерина Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Рождение ребёнка
17.05.1890
Сын: Прохоренков Фёдор Кондратьев
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Рождение ребёнка
06.02.1891
Дочь: Анисенкова (Прохоренкова) Марфа Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Смерть
23.11.1893
Причина смерти: от родов