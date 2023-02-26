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Матрона Адрианова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

23.11.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1887

Муж: Кодратий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1888

Дочь: Екатерина Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

Рождение ребёнка
17.05.1890

Сын: Прохоренков Фёдор Кондратьев

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

Рождение ребёнка
06.02.1891

Дочь: Анисенкова (Прохоренкова) Марфа Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

Смерть
23.11.1893
Причина смерти: от родов

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