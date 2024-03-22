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Яков Ефимов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.10.1825

Дата смерти

09.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1825

Отец: Ефимий Никитин

Мать: Параскева (Устинова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1847

Сын: Яковлев Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Елена (Елисеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1850

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Елена (Елисеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Яковлев Илья Яковлев

Мать ребёнка: Елена (Елисеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1856

Сын: Евфимий Яковлев

Мать ребёнка: Елена (Елисеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1858

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Елена (Елисеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1859

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Елена (Елисеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1861

Дочь: Фёкла Яковлева

Мать ребёнка: Елена (Елисеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1864

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Елена (Елисеева)

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена (Елисеева)

Смерть
09.10.1892
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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