Яков Ефимов
Место рождения
Дата рождения25.10.1825
Дата смерти09.10.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1825
Отец: Ефимий Никитин
Мать: Параскева (Устинова)
Рождение ребёнка
14.12.1847
Сын: Яковлев Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Елена (Елисеева)
Рождение ребёнка
18.11.1850
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Елена (Елисеева)
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Яковлев Илья Яковлев
Мать ребёнка: Елена (Елисеева)
Рождение ребёнка
03.03.1856
Сын: Евфимий Яковлев
Мать ребёнка: Елена (Елисеева)
Рождение ребёнка
24.01.1858
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Елена (Елисеева)
Рождение ребёнка
10.01.1859
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Елена (Елисеева)
Рождение ребёнка
11.08.1861
Дочь: Фёкла Яковлева
Мать ребёнка: Елена (Елисеева)
Рождение ребёнка
25.01.1864
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Елена (Елисеева)
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена (Елисеева)
Смерть
09.10.1892