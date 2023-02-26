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Параскева (Устинова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1825

Сын: Яков Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1830

Дочь: Фёкла Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1832

Сын: Никита Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1838

Дочь: Агафия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Никитин

Смерть
Неизвестно
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