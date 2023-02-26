Параскева (Устинова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1825
Сын: Яков Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Никитин
Рождение ребёнка
15.09.1830
Дочь: Фёкла Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Никитин
Рождение ребёнка
18.09.1832
Сын: Никита Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Никитин
Рождение ребёнка
05.02.1838
Дочь: Агафия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Никитин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Никитин
Смерть
Неизвестно