Никита Ефимов
Место рождения
Дата рождения18.09.1832
Дата смерти20.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1832
Отец: Ефимий Никитин
Мать: Параскева (Устинова)
Бракосочетание
04.11.1853
Жена: Ефросиния (Ефимова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.05.1858
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)
Рождение ребёнка
24.03.1860
Сын: Гавриил Никитин
Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)
Рождение ребёнка
11.08.1861
Дочь: Васса Никитина
Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)
Рождение ребёнка
01.05.1864
Дочь: Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
14.05.1877
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Андреева
Смерть
20.03.1892
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.