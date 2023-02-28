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Никита Ефимов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.09.1832

Дата смерти

20.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1832

Отец: Ефимий Никитин

Мать: Параскева (Устинова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1853

Жена: Ефросиния (Ефимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.05.1858

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1860

Сын: Гавриил Никитин

Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1861

Дочь: Васса Никитина

Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1864

Дочь: Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Ефросиния (Ефимова)

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1877

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Андреева

Смерть
20.03.1892
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
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