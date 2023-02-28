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Анастасия Никитина

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Никита Ефимов

Мать: Ефросиния (Ефимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1878

Муж: Самсонов Василий Самсонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Коноводова Ефимия Васильева

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1881

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1883

Дочь: Фёдорова Елена Васильева

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1885

Дочь: Фёкла Васильева

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1887

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1891

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1894

Сын: Самсонов Александр Васильев

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1897

Сын: Самсонов Павел Васильев

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1899

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1900

Сын: Самсонов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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