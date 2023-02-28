Анастасия Никитина
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Никита Ефимов
Мать: Ефросиния (Ефимова)
Бракосочетание
30.01.1878
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Коноводова Ефимия Васильева
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
29.05.1881
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
19.05.1883
Дочь: Фёдорова Елена Васильева
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
28.05.1885
Дочь: Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
24.09.1887
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
30.11.1891
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
25.08.1894
Сын: Самсонов Александр Васильев
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
14.01.1897
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
10.01.1899
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Рождение ребёнка
11.02.1900
Сын: Самсонов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Самсонов Василий Самсонов
Смерть
Неизвестно