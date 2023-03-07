Коноводова (Самсонова) Ефимия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноводова (Самсонова) Ефимия Васильева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Самсонов Василий Самсонов

Мать: Анастасия Никитина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Коноводов Лаврентий Артемиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1897

Дочь: Ефросиния Лаврентиева

Отец ребёнка: Коноводов Лаврентий Артемиев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1900

Дочь: Коноводова Федора Лаврентиева

Отец ребёнка: Коноводов Лаврентий Артемиев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1902

Сын: Коноводов Фёдосий Лаврентиев

Отец ребёнка: Коноводов Лаврентий Артемиев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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