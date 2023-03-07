Коноводова (Самсонова) Ефимия Васильева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Самсонов Василий Самсонов
Мать: Анастасия Никитина
Бракосочетание
19.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1897
Дочь: Ефросиния Лаврентиева
Отец ребёнка: Коноводов Лаврентий Артемиев
Рождение ребёнка
18.02.1900
Дочь: Коноводова Федора Лаврентиева
Отец ребёнка: Коноводов Лаврентий Артемиев
Рождение ребёнка
24.01.1902
Сын: Коноводов Фёдосий Лаврентиев
Отец ребёнка: Коноводов Лаврентий Артемиев
Смерть
Неизвестно