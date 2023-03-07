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Коноводов Лаврентий Артемиев

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1873

Отец: Коноводов Артемий Петров

Мать: Коноводова Марфа Лаврентиева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1896

Жена: Коноводова Ефимия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1897

Дочь: Ефросиния Лаврентиева

Мать ребёнка: Коноводова Ефимия Васильева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1900

Дочь: Коноводова Федора Лаврентиева

Мать ребёнка: Коноводова Ефимия Васильева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1902

Сын: Коноводов Фёдосий Лаврентиев

Мать ребёнка: Коноводова Ефимия Васильева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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