Коноводов Лаврентий Артемиев
Место рождения
Дата рождения02.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1873
Бракосочетание
19.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1897
Дочь: Ефросиния Лаврентиева
Мать ребёнка: Коноводова Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
18.02.1900
Дочь: Коноводова Федора Лаврентиева
Мать ребёнка: Коноводова Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
24.01.1902
Сын: Коноводов Фёдосий Лаврентиев
Мать ребёнка: Коноводова Ефимия Васильева
Смерть
Неизвестно